Свитолина отреагировала на присвоение звания «Почётного гражданина Харькова»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение харьковского горсовета о присвоении ей звания почётного гражданина города. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Харькова.



«Я признательна харьковчанам за столь высокую оценку моего вклада в жизнь города. Благодарна харьковскому горсовету за присвоение звания „Почётный гражданин города Харькова“. Для меня это очень ценно и приятно.

Спасибо за совместную работу всей моей харьковской команде. Это награда и вашему труду, и вашему вкладу в успех моей спортивной карьеры", — написала украинка на своей странице в «инстаграме».



25-летняя Свитолина — победительница 14 одиночных турниров категории WTA. В 2018 году уроженка Харькова стала чемпионкой Итогового турнира WTA. В настоящее время она является пятой ракеткой мира.