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«Борис ещё больший кретин, чем я думал». Кирьос отреагировал на слова Беккера

«Борис ещё больший кретин, чем я думал». Кирьос отреагировал на слова Беккера
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил экс первой ракетке мира Борису Беккеру, который осудил Ника за высказывания об Александре Звереве.

«Ради бога, Борис, я ни с кем не соревнуюсь и не пытаюсь сделать кого-то козлом отпущения. Идёт глобальная пандемия. Если кто-то поведёт себя так же по-идиотски, как Саша, я хочу, чтобы он за это ответил. Всё просто», — написал Кирьос в «Твиттере».

Позже Беккер отреагировал: «Все мы живём во время пандемии коронавируса. Это ужасно, множество людей скончались. Мы должны защищать своих близких и семьи, соблюдать меры предосторожности, но я по-прежнему не люблю крыс».

«Крыса? Из-за того, что привлекаю кого-то к ответственности? Странный ход мышления, чемпион. Я просто забочусь о людях», — ответил Кирьос.

Через несколько минут на странице Ника появилась ещё одна публикация: «Борис Беккер ещё больший кретин, чем я думал. Очевидно, он далеко не самый сообразительный, зато умеет бить с лёта».

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