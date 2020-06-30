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«А какое у вас любимое хобби?» Анастасия Потапова выложила фото с лошадью

«А какое у вас любимое хобби?» Анастасия Потапова выложила фото с лошадью
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«А какое у вас любимое хобби?» — написала Потапова.

Посмотреть фотографию можно на странице Анастасии Потаповой в "Инстаграме".

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено. WTA-тур возобновится 3 августа в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

В замороженном рейтинге WTA Анастасия занимает 84-е место.

19-летняя россиянка в текущем сезоне провела 17 матчей, в которых добыла 12 побед. На Открытом чемпионате Австралии она зачехлила ракетку уже после первого матча, разгромно уступив Серене Уильямс — 0:6, 3:6.

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