«А какое у вас любимое хобби?» Анастасия Потапова выложила фото с лошадью

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
«А какое у вас любимое хобби?» — написала Потапова.
Посмотреть фотографию можно на странице Анастасии Потаповой в "Инстаграме".
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров было приостановлено. WTA-тур возобновится 3 августа в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
В замороженном рейтинге WTA Анастасия занимает 84-е место.
19-летняя россиянка в текущем сезоне провела 17 матчей, в которых добыла 12 побед. На Открытом чемпионате Австралии она зачехлила ракетку уже после первого матча, разгромно уступив Серене Уильямс — 0:6, 3:6.
- 30 июня 2020
-
15:55
-
15:51
-
14:34
-
13:59
-
13:24
-
12:50
-
12:10
-
10:29
-
10:05
-
09:54
-
09:28
-
00:54
- 29 июня 2020
-
22:20
-
21:33
-
19:19
-
18:28
-
18:05
-
16:06
-
15:51
-
13:56
-
13:35
-
12:49
-
12:11
-
11:10
-
10:37
-
10:10
-
09:42
-
08:51
-
01:30
-
01:04
-
00:42
- 28 июня 2020
-
21:54
-
19:30
-
17:02
-
15:59