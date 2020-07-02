Светлана Кузнецова похвасталась прессом. Фото

Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию с тренировки. На ней спортсменка стоит перед зеркалом в тренажёрном зале и демонстрирует пресс.
Фото: https://www.instagram.com/svetlanak27/
27 июня Кузнецовой исполнилось 35 лет. На протяжении карьеры россиянка выиграла 18 турниров WTA, включая US Open (2004) и «Ролан Гаррос» (2009).
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
Ранее Светлана Кузнецова показала подарки, полученные на 35-летие.
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