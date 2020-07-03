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Australian Open 2021 по обыкновению пройдёт в Мельбурне, несмотря на пандемию коронавируса

Australian Open 2021 по обыкновению пройдёт в Мельбурне, несмотря на пандемию коронавируса
Теннис / Большой шлем 0

Открытый чемпионат Австралии 2021 по обыкновению пройдёт в Мельбурне, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает ABC.

По данным источника, в штате Виктория стремительно возрастает количество заражённых, из-за чего Australian Open мог быть перенесён в Сидней или Брисбен.

«Наши планы не изменились. Изменилась обстановка вокруг нас, но она продолжит меняться, учитывая вспышку коронавируса в Виктории. Мы настроены оптимистично, а ограничения будут смягчены в ближайшие месяцы. Уверен, что мы проведём Australian Open в Мельбурне. Мы тесно сотрудничаем с властями относительно ситуации с массовыми мероприятиями, социальной дистанцией и вопросами гигиены», — прокомментировал ситуацию директор Australian Open Крэйг Тили.

Australian Open, как и Уимблдон, не будет застрахован на случай пандемии в 2021 году
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