Футболист сборной Сербии поблагодарил Джоковича за помощь его родному городу

Адем Ляич, полузащитник турецкого «Бешикташа» и сборной Сербии, поблагодарил первую ракетку мира Новака Джоковича за помощь его родному городу Нови-Пазар, который стал одним из очагов коронавируса.

Напомним, Джокович пожертвовал городу 5 млн сербских динар (€ 42 тыс.). Новак лично связался с руководством больницы в Нови-Пазаре и предложил помощь в закупке всего необходимого для лечения заражённых коронавирусом. Ляич решил выразить благодарность соотечественнику лично, их переписка в WhatsApp утекла в Сеть.

«Брат, я хотел лично поблагодарить тебя от собственного имени и имени всех жителей Нови-Пазара за пожертвование, которое ты отправил моему городу. Я получил много сообщений из Нови-Пазара, и решил воспользоваться преимуществом нашего знакомства. Надеюсь, ты и твоя семья в порядке. Поправляйся скорее», — приводит слова Ляича Tennis World USA.

«Дорогой Адем, спасибо за это чудесное сообщение. Для меня честь оказать помощь в любой момент, когда я могу это сделать. Никогда не был в Нови-Пазаре, но хотел бы там побывать. Слышал, что у этого города невероятный дух. Мы в порядке, вчера получили негативный результат теста. Надеюсь, что с тобой тоже всё хорошо», — ответил футболисту Джокович.