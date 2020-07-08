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Кирьос — о решении проводить турниры в США во время пандемии: тупость

Кирьос — о решении проводить турниры в США во время пандемии: тупость
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на информацию о росте числа заражённых коронавирусом в США.

«50 тыс. новых случаев в США. И всё равно они планируют играть в Штатах. Тупость», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте. В середине июня Ассоциация теннисистов-профессионалов определилась с датой возобновления соревнований. Первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа. Старт Открытого чемпионата США запланирован на 31 августа.

Кирьос ранее выступил с критикой в адрес серба Новака Джоковича, австрийца Доминика Тима и немца Александра Зверева, написав, что эти игроки считают ситуацию с коронавирусом шуткой.

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