Кирьос — о решении проводить турниры в США во время пандемии: тупость
Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на информацию о росте числа заражённых коронавирусом в США.
«50 тыс. новых случаев в США. И всё равно они планируют играть в Штатах. Тупость», — написал Кирьос в своём «твиттере».
Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте. В середине июня Ассоциация теннисистов-профессионалов определилась с датой возобновления соревнований. Первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа. Старт Открытого чемпионата США запланирован на 31 августа.
Кирьос ранее выступил с критикой в адрес серба Новака Джоковича, австрийца Доминика Тима и немца Александра Зверева, написав, что эти игроки считают ситуацию с коронавирусом шуткой.
Кирьос — о Джоковиче, Тиме и Звереве: во время пандемии гуляют на вечеринке, как картошки
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