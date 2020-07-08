Джокович оценил решение не списывать очки с игроков до конца 2020 года

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал решение ATP относительно правил начисления рейтинговых очков после возобновления сезона-2020, прерванного в марте пандемией коронавируса. Рейтинг АТР был заморожен по состоянию на 16 марта.

В АТР решили, что не будут списывать с игроков очки до конца 2020 года, сообщает пресс-служба организации. При этом теннисисты смогут заработать очки, если на сохранившихся в календаре после возобновления сезона турнирах выступят лучше, чем в прошлом году. В этом случае в 2021 году, когда рейтинговые правила вернутся к своему прежнему виду, теннисист на турнире будет защищать свой лучший результат из тех, что показал в 2019 и 2020 годах.

«Мы обсудили это на заседании Совета и такое решение было принято, потому что мы хотели защитить игроков, которые не хотят рисковать и ездить в другие страны. Некоторые не хотят выступать до конца 2020 года, и в таком случае их рейтинг будет защищён, они не потеряют очки. С другой стороны, игроки, которые смогут выступать, получат шанс заработать новые очки. В такой ситуации я верю, что принято лучшее решение.

У Надаля повысились шансы обойти меня в рейтинге? Я не хочу это комментировать. Кто-то всегда будет чувствовать себя ущемлённым, но я повторяю: ATP и Совет игроков хотели защитить теннисистов, которые не хотят играть", — приводит слова Джоковича «Спортски Журнал».