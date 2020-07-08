Сафин: я всегда играл в теннис против своей воли. Моя карьера — это чудо

Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин признался, что всегда мечтал стать футболистом, а не теннисистом.

«Я никогда не любил теннис, я ощущал давление и делал это только из обязательств. Моей страстью был футбол, я хотел стать футболистом. Я всегда играл в теннис против своей воли. Моя карьера — это чудо», — приводит слова Сафина Tennis World USA.

Марат Сафин — победитель 17 турниров (из них 15 — в одиночном разряде), в том числе US Open 2000, Australian Open 2005, и двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Профессиональную карьеру он закончил в 2009 году. В 2016 году Сафин был введён в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США). Он стал первым россиянином, включённым в Зал славы.