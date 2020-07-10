Уимблдон отменил особую формулу подсчёта посева на турнире, введённую в 2002 году

Пресс-служба Уимблдонского теннисного турнира сообщила, что для определения посева на травяном турнире «Большого шлема» больше не будет использоваться собственная формула организаторов. С 2021 года участников мужского турнира будут сеять согласно их рейтингу.



Ранее принцип посева участников мужского турнира строился с учетом очков, набранных ими на Уимблдоне в прошлый сезон, а также на турнирах, прошедших на травяных кортах, в текущем сезоне. Специальную формулу на Уимблдоне использовали с 2002 года.

Организаторы отмечают, что приняли решение после консультации с группой игроков, они учли сегодняшний уровень борьбы, а также то, что за прошедшие годы травяные корты стали значительно медленнее, чем раньше. В связи с этим прежнюю формулу посчитали устаревшей.

В сезоне-2020 Уимблдон был отменён из-за пандемии коронавируса. В сезоне-2021 турнир пройдёт с 28 июня по 11 июля.