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Андрей Рублёв — о победе в Thiem's 7: замечательные ощущения от возможности снова играть

Андрей Рублёв — о победе в Thiem's 7: замечательные ощущения от возможности снова играть
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поблагодарил третью ракетку мира австрийского теннисиста Доминика Тима за приглашение на организованный им выставочный турнир Thiem's 7, который проходил в Кицбюэле (Австрия). В финале соревнований Рублёв обыграл Тима со счётом 6:2, 5:7, 10:8.

«Большое спасибо, Доминик Тим, за приглашение принять участие в твоём турнире Thiem's 7. Это была потрясающая неделя и замечательные ощущения от возможности снова играть в теннис», — написал Рублёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Андрея Рублёва в «Инстаграме».

Для Рублёва этот финал должен был стать вторым на выставочных турнирах, проходящих во время паузы в сезоне. 21 июня Рублёв должен был сыграть с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале Adria Tour, который проходил в Задаре (Хорватия). Но решающий матч был отменён незадолго до начала после известия о коронавирусе у одного из участников соревнований болгарина Григора Димитрова. Несмотря на то что тест Рублёва показал отрицательный результат, россиянин провёл две недели на карантине и сдал ещё несколько тестов на коронавирус, прежде чем вновь выйти на корт.

В 2020 году до паузы в сезоне 14-я ракетка мира Рублёв выиграл турниры в Аделаиде и Дохе.

Рублёв выиграл выставочный турнир Thiem's 7, одолев в финале Тима
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