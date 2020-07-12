Мария Шарапова предложила подписчикам потренироваться с ней

Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии в костюме для фитнеса – чёрных леггинсах и топе. Завершившая карьеру спортсменка пригласила подписчиков потренироваться вместе с ней.
«Кто тренироваться со мной в этот уикенд?» – подписала фотографии Шарапова.
Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».
Бывшая первая ракетка мира Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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