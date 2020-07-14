Источник: Вавринка встречается с Мугурусой
Бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса и швейцарец Стэн Вавринка стали парой, сообщает Bolamarela. По информации источника, их отношения длятся уже несколько недель. В середине июня Гарбинье и Стэн провели ряд совместных тренировок в Женеве, а затем стали встречаться. В частности, болельщики заметили, что Мугуруса опубликовала фото у бассейна, принадлежащего Вавринке.
Фото доступно в «инстаграме» Гарбинье Мугурусы
Вавринка ранее встречался с хорватской теннисисткой Донной Векич, но они расстались в мае 2019 года. До этого швейцарец был женат на телеведущей и модели Ильхам Вюйу. В 2010 году у них родилась дочь.
Стэн за карьеру выиграл три турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, Гарбинье — два.
Мугуруса и Вавринка провели совместную тренировку
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