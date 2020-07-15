Люка Пуй сообщил, что ему в ближайшее время прооперируют локоть

Французский теннисист Люка Пуй сообщил, что в ближайшее время перенесёт операцию. Пуй испытывал проблемы с локтем. Из-за этого он снялся с выставочного турнира, организованного тренером Патриком Муратоглу. Французу пришлось отказаться от продолжения борьбы посреди турнира.

«Это непростое решение, но я перенесу операцию на локте правой руки. Она будет проходить в этом месяце в Париже. После нового обследования стало понятно, что операция является лучшим вариантом, чтобы вновь играть, не испытывая боли. Я по-прежнему надеюсь, что смогу вернуться на корт до конца сезона. Скоро увидимся!» — написал Пуй в своём «твиттере».

Проблемы с локтем начались у француза ещё в сентябре 2019 года. В настоящее время сезон приостановлен, он возобновится в августе.