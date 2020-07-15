37-летняя Ким Клейстерс одержала первую победу в World Team Tennis

37-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, возобновившая карьеру в феврале 2020 года, со счётом 5:2 одержала победу в матче с американкой Бернардой Перой в рамках противостояния команд «Нью-Йорк Эмпайр» и «Вашингтон Каслс» в World Team Tennis.

Ким вывела «Эмпайр» вперёд в матче со столичным коллективом — 8-7, однако в итоге победа осталась за «Вашингтоном» — 21-20.

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года.

После возвращения на корт она потерпела два поражения подряд.