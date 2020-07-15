37-летняя Ким Клейстерс одержала первую победу в World Team Tennis

37-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, возобновившая карьеру в феврале 2020 года, со счётом 5:2 одержала победу в матче с американкой Бернардой Перой в рамках противостояния команд «Нью-Йорк Эмпайр» и «Вашингтон Каслс» в World Team Tennis.
Ким вывела «Эмпайр» вперёд в матче со столичным коллективом — 8-7, однако в итоге победа осталась за «Вашингтоном» — 21-20.
Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года.
После возвращения на корт она потерпела два поражения подряд.
- 15 июля 2020
-
14:04
-
13:17
-
12:10
-
11:10
-
10:15
-
09:05
-
00:31
- 14 июля 2020
-
23:03
-
22:16
-
21:42
-
20:33
-
20:27
-
19:28
-
18:38
-
16:17
-
15:12
-
14:01
-
13:11
-
12:19
-
11:09
-
10:37
-
10:06
-
09:04
-
00:32
- 13 июля 2020
-
23:47
-
23:13
-
21:02
-
19:37
-
16:08
-
15:15
-
14:06
-
13:01
-
12:20
-
11:01
-
10:12