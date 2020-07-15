Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Итоговый чемпионат ATP может пройти без зрителей

Итоговый чемпионат ATP может пройти без зрителей
Теннис / ATP 0

Организаторы Итогового чемпионата ATP в Лондоне готовы провести турнир с ограниченным числом зрителей или же вовсе без них, сообщает Daily Mail. В этом году столица Великобритании должна принять престижные теннисные соревнования в последний раз — с 2021 года турнир ATP Finals будет проходить в Турине (Италия).

«Мы намерены завершить сезон Итоговым турниром в Лондоне, включая сценарий, при котором будут ограничения по числу зрителей или же турнир вовсе пройдёт при пустых трибунах. Мы работаем над заключительной секцией предварительного календаря на 2020 год и ожидаем новой информации к концу июля», — сообщил представитель ATP.

В 2019 году победителем Итогового чемпионата ATP стал грек Стефанос Циципас. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Джокович готов сыграть на US Open, если не потребуется отбывать карантин в Европе
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020