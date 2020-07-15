Итоговый чемпионат ATP может пройти без зрителей

Организаторы Итогового чемпионата ATP в Лондоне готовы провести турнир с ограниченным числом зрителей или же вовсе без них, сообщает Daily Mail. В этом году столица Великобритании должна принять престижные теннисные соревнования в последний раз — с 2021 года турнир ATP Finals будет проходить в Турине (Италия).

«Мы намерены завершить сезон Итоговым турниром в Лондоне, включая сценарий, при котором будут ограничения по числу зрителей или же турнир вовсе пройдёт при пустых трибунах. Мы работаем над заключительной секцией предварительного календаря на 2020 год и ожидаем новой информации к концу июля», — сообщил представитель ATP.

В 2019 году победителем Итогового чемпионата ATP стал грек Стефанос Циципас. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).