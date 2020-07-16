Серена Уильямс сыграет в дебютном розыгрыше турнира в Лексингтоне

Американская теннисистка экс первая ракетка мира Серена Уильямс подтвердила участие в новом хардовом турнире, который пройдёт в Лексингтоне (США, штат Кентукки). Об этом сообщается в аккаунте соревнований в «Твиттере». Турнир запланирован на 10–16 августа.
Стало известно и о намерении 38-летней теннисистки сыграть на Открытом чемпионате США, который запланирован на 31 августа — 13 сентября. Для оптимальной подготовки Уильямс-младшая построила дома корт с идентичным покрытием.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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