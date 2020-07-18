Дарья Гаврилова: отмена US Open для многих стала бы облегчением

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова прокомментировала возможную отмену предстоящего розыгрыша US Open.
«Здорово, что сейчас у нас есть выбор. К примеру, мне нравится знать о том, что у меня есть возможность сыграть и заработать деньги. В то же время не каждый из игроков готов принять столь сложное решение в такой момент. Возможно, для многих полная отмена Открытого чемпионата США стала бы облегчением», — написала Гаврилова у себя на странице в «Твиттере».
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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