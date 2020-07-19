37-летняя Клейстерс выиграла пять матчей подряд на WTT. В том числе у двух чемпионок ТБШ

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс продолжает триумфальное возвращение в большой теннис после восьмилетней паузы. На выставочном турнире World Team Tennis в США она одержала пять побед подряд.



Экс-первая ракетка мира поочерёдно обыграла Бернарду Перу (5:2), действующую чемпионку Australian Open Софью Кенин (5:3), Даниэль Коллинз (5:4 (5:4)), победительницу US Open 2017 Слоан Стивенс (5:2) и Ольгу Говорцову (5:1).



О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. Прежде чем возобновить карьеру в феврале 2020 года, она стала матерью троих детей.



Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).