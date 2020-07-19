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Футболист «Сельты» Смолов сфотографировался с теннисистами Хачановым и Рублёвым

Футболист «Сельты» Смолов сфотографировался с теннисистами Хачановым и Рублёвым
Теннис / ATP 0

Российский футболист, нападающий сборной России и московского «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новую фотографию. Смолов изображён с российскими теннисистами Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым, которые принимают участие в выставочных турнирах в Европе.

Фото можно посмотреть на странице Фёдора Смолова в «Инстаграме».

Рублёв 11 июля одержал победу на выставочном турнире Thiem's 7, который проходил в Кицбюэле (Австрия). В финале соревнований Рублёв со счётом 6:2, 5:7, 10:8 обыграл организатора и хозяина турнира третью ракетку мира Доминика Тима.

Хачанов два дня назад проиграл итальянцу Яннику Синнеру в первом матче выставочного турнира на харде в Берлине (Германия) со счётом 3:6, 6:7.

Рублёв выиграл выставочный турнир Thiem's 7, одолев в финале Тима
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