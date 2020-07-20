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Дель Потро снова приступил к тренировкам на корте. Его по-прежнему беспокоит травма колена

Дель Потро снова приступил к тренировкам на корте. Его по-прежнему беспокоит травма колена
Теннис / ATP 0

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, чемпион US Open 2009, бронзовый и серебряный призёр двух Олимпиад и бывшая третья ракетка мира, продолжающий восстанавливаться после травмы колена, на котором ему сделали две операции, в очередной раз приступил к тренировкам на корте.

Как сообщает сам 31-летний теннисист в своём «инстаграме», он по-прежнему испытывает боли в колене — по этой причине его занятия на корте не носят интенсивный характер. Напомним, Хуан-Мартин уже был близок к полноценному возвращению на корт, однако получил рецидив травмы, который спровоцировал повторную операцию на колене.

Аргентинец не выходил на корт с июля прошлого года, когда обыграл Дениса Шаповалов в первом круге турнира в Лондоне, а после этого не смог продолжить выступления, снявшись с матча второго раунда с Фелисьяно Лопесом из-за перелома коленной чашечки.

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