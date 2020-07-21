Кудерметова: смена гражданства из-за запрета выступать за Россию — не предательство

Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос, можно ли назвать спортсменов, сменивших гражданство, предателями.

«Допинг и наказания за него со стороны ВАДА? Не хотелось бы в это углубляться. Что-то не так скажешь, могут неправильно понять. Лично на мне это никак не сказывается, поскольку нас регулярно проверяют на допинг. Конечно, тем же легкоатлетам очень тяжело. Им нельзя на чемпионатах мира выступать. Олимпийские игры пропускали. Они 4 года готовились к этому старту, и тут бац. Мне кажется, это несправедливо, когда наказывают всех подряд, даже чистых спортсменов. Пойманных на допинге, конечно, нужно отстранять. А если ты чистый спортсмен, то почему должен страдать из-за ошибок каких-то других людей?



Спортсмены, сменившие гражданство? Я бы не назвала их предателями. Ты живёшь этим видом спорта, а тебя не допускают до соревнований из-за ошибок других людей. И если они переходят выступать за другую страну, чтобы выступать на соревнованиях, то это, я считаю, правильное решение. Спортсмены исполняют свою мечту, соревнования — их жизнь. Я не считаю это предательством. Так же, как в ситуации, когда теннисист меняет гражданство, если в другой стране его начинают финансировать и помогать. Почему нет, если ты в своей стране никому не нужен», — приводит слова Кудерметовой телекомпания «Новый век».