Вердаско: не знаю, сыграю ли на US Open. Ситуация в США с каждым днём становится всё хуже

Испанский теннисист Фернандо Вердаско поделился мыслями о целесообразности возобновления сезона на территории США.
«Планирую ли я играть на US Open? Пока не знаю. Много неясных моментов. Два дня назад я думал, что сыграю в Вашингтоне, но турнир отменили. Ситуация с коронавирусом в США очень плохая — более того, с каждым днём она становится всё хуже, случаев заражения всё больше.
Мы до сих пор не знаем, будут ли турниры в Цинциннати и Нью-Йорке… Да, организаторы планируют их провести, но чёткое понимание появится лишь перед самым стартом соревнований", — цитирует испанца Tennis Majors.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.
- 24 июля 2020
-
00:59
-
00:25
- 23 июля 2020
-
23:01
-
21:14
-
20:14
-
19:20
-
18:49
-
17:23
-
15:58
-
14:32
-
13:58
-
11:50
-
11:28
-
09:46
-
09:26
-
00:58
-
00:15
- 22 июля 2020
-
23:31
-
20:00
-
18:28
-
16:44
-
15:30
-
14:36
-
13:18
-
12:19
-
11:08
-
11:03
-
10:13
-
09:55
-
09:45
-
09:24
- 21 июля 2020
-
23:34
-
22:15
-
21:02
-
20:22