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Вердаско: не знаю, сыграю ли на US Open. Ситуация в США с каждым днём становится всё хуже

Вердаско: не знаю, сыграю ли на US Open. Ситуация в США с каждым днём становится всё хуже
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Фернандо Вердаско поделился мыслями о целесообразности возобновления сезона на территории США.

«Планирую ли я играть на US Open? Пока не знаю. Много неясных моментов. Два дня назад я думал, что сыграю в Вашингтоне, но турнир отменили. Ситуация с коронавирусом в США очень плохая — более того, с каждым днём она становится всё хуже, случаев заражения всё больше.

Мы до сих пор не знаем, будут ли турниры в Цинциннати и Нью-Йорке… Да, организаторы планируют их провести, но чёткое понимание появится лишь перед самым стартом соревнований", — цитирует испанца Tennis Majors.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо, Италия. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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