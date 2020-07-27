Переболевший коронавирусом Димитров потерпел второе поражение на UTS-2

В Софья-Антиполи (Франция) состоялись матчи второго игрового дня турнира Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown-2. В группе A переболевший коронавирусом болгарин Григор Димитров потерпел второе поражение подряд, уступив испанцу Фелисьяно Лопесу — 2:3 (10:17, 15:14, 16:12, 12:16, 0:2). Француз Ришар Гаске победил австралийца Алексея Попырина — 3:1 (15:13, 19:9, 12:16, 13:10).
Гаске и Лопес выиграли по два матча и в очном противостоянии определят, кто из них выйдет в полуфинал.
В группе B немец Дастин Браун обыграл француза Корентена Муте со счётом 3:2 (18:12, 13:17, 13:14, 19:9, 3:1), а испанец Фернандо Вердаско оказался сильнее француза Бенуа Пэра — 3:1 (17:13, 19:11, 17:14, 12:20). В этом квартете у всех участников по одной победе и одному поражению. Матчи третьего тура состоятся 1 августа.
2 августа со стадии полуфинала в борьбу вступят немец Александр Зверев и канадец Феликс Оже-Альяссим.
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