Джокович тренирутся в Марбелье на харде. Он заказал мячи, которыми играют на US Open

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ведёт подготовку к Открытому чемпионату США в Марбелье (Испания), сообщает Ubitennis. Первая ракетка мира тренируется на харде. По информации источника, Новак специально заказал комплект мячей, которыми играют на US Open.

По словам бывшей австралийской теннисистки Ренне Стаббз, это решение серба является хорошим знаком: «Это говорит о том, что Новак будет участвовать в турнире. Конечно, вокруг этого ещё остаётся неопределённость. Посмотрим, что случится в ближайшие недели. Хорошая новость в том, что количество заражённых коронавирусом в Нью-Йорке снижается».

Старт US Open запланирован на 31 августа. Сезон в ATP-туре был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.