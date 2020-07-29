Чорич — о Кирьосе: мне всё равно, что он пишет. Ему нравится быть генералом после битвы

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал критику со стороны австралийца Ника Кирьоса в адрес немца Александра Зверева. Зверев нарушил самоизоляцию и отправился на вечеринку после возвращения с Adria Tour, на котором произошла вспышка коронавируса. Об этом поступке жёстко высказался Кирьос.

«Я читал то, что он писал, но мне всё равно. Ему нравится быть генералом после битвы. Может быть, я понял бы, если бы это написал кто-то другой, но Кирьос… Это нереально. Это его стиль, он так поступает, проблемы нет. Зверев повёл себя плохо, но я не понимаю необходимости критиковать своих коллег подобным образом. Но, опять же, это Кирьос», — приводит слова Чорича Jutarnji.

Чорич также заразился коронавирусом на Adria Tour и благополучно излечился.