Роджер Федерер рассчитывает завоевать медаль на Играх в Токио

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассчитывает завоевать медаль на перенесённых на 2021 год Олимпийских играх в Токио. Будущим летом 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» исполнится 40 лет, но он не намерен отказываться от участия в Играх.

«Олимпийские игры всегда особенные. Любопытно увидеть, каким будет Токио, надеюсь, что Игры смогут состояться в 2021 году. Конечно, я хочу получить там медаль. Неважно, в одиночном, парном или смешанном разряде.

Когда ты в Туре уже 20 лет, спокойный год за счастье. Конкретная подготовка начинается примерно за три месяца до Игр — ты не думаешь об этом заранее», — приводит слова Федерера Inside The Games.

Федерер будет участвовать в своих пятых Олимпийских играх. В его активе золото Пекина-2008 в парном разряде и серебро Лондона-2012 в одиночном. Ранее в этом году швейцарка Белинда Бенчич выразила надежду, что сможет выступить вместе с Федерером в соревнованиях смешанных пар.

В настоящее время Федерер восстанавливается после травмы колена.