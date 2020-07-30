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Стефанос Циципас пытается по-русски сказать «бред сивой кобылы». Видео

Стефанос Циципас пытается по-русски сказать «бред сивой кобылы». Видео
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал забавное видео в своём «твиттере». На нём спортсмен, стоящий рядом со своей мамой и тренером Юлией Сальниковой, пытается выговорить по-русски фразу «бред сивой кобылы». У него это получается с трудом, и мама всё время вынуждена поправлять ошибки.

«Русские поймут», — прокомментировал видео Стефанос.

Видео доступно в «твиттере» Стефаноса Циципаса

Юлия Сальникова — бывшая советская и греческая теннисистка, мастер спорта СССР международного класса. 21-летний Стефанос, занимающий шестую строчку в рейтинге ATP, является победителем пяти турниров ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

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