Канепи и Контавейт помогли Эстонии выиграть турнир в Таллине

В Таллине (Эстония) завершился командный турнир Merks Cup. Участие в соревнованиях приняли теннисисты из Латвии и Эстонии. После первого игрового дня впереди была команда Латвии со счётом 3-2.
Эстонию представляли Юрген Зопп, Владимир Иванов, Анетт Контавейт и Кайя Канепи. За Латвию выступали Эрнест Гулбис, Карлис Озолиньш, Елена Остапенко и Анастасия Севастова.
Во второй день соревнований Севастова проиграла Канепи со счётом 6:7 (1:7), 6:2, [5:10], Озолиньш одолел Зоппа — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), [10:8]. В женской парной встрече Остапенко и Севастова уступили Канепи и Контавейт — 6:4, 5:7, [7:10]. Гулбис сломил сопротивление Иванова — 7:6 (8:6), 3:6, [10:7], а Контавейт оказалась сильнее Остапенко — 6:2, 6:7 (1:7), [10:7].
Матч в миксте прошёл в формате одного сета, составы команд менялись. Победу одержала Эстония — 7:5 и выиграла турнир с общим счётом 6-5, сообщает Skaties.
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