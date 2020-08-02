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Чемпионка турнира в Цинциннати получит на $ 45 тыс. больше, чем победитель мужской сетки

Чемпионка турнира в Цинциннати получит на $ 45 тыс. больше, чем победитель мужской сетки
Теннис / ATP 0

Победительница престижных соревнований в Цинциннати (США) получит на $ 45 тыс. больше призовых, нежели чемпион мужской одиночной сетки. Об этом сообщает Tennis World USA.

При этом призовой фонд соревнований, по сравнению с прошлым годом, сократился на 30%. По большей части был урезан мужской фонд.

Распределение призовых в женской турнирной сетке:

За поражение на старте спортсменки получат по $ 9000 (на $ 700 больше, чем в 2019 году)
За поражение во втором круге — $ 14 200 (на $ 1400 меньше).
За поражение в третьем круге — $ 22 000 (на $ 8330 меньше).
За четвертьфинал — $ 43 000 ($ 19 440 меньше).
За полуфинал — $ 85 000 ($ 48 850 меньше).
За поражение в финале — $ 172 019 ($ 97 556 меньше).
За титул — $ 330 000 ($ 214 500 меньше).

Напомним, турнир Western & Southern Open, традиционно проходящий в Цинциннати, в этом сезоне примет Нью-Йорк. Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа.

Три россиянки сыграют на Western & Southern Open. В заявке лишь пять теннисисток из топ-10
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