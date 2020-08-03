Сафин: между Медведевым, Рублёвым и Хачановым здоровая конкуренция

Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением о состоянии мужского тенниса в России. Сафин высоко оценил перспективы россиян, в настоящее время в топ-20 входят сразу три игрока из России: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
«Сейчас у нас три игрока в топ-20. И все они конкурируют друг с другом. Именно поэтому теннис в России сейчас так успешен.
У них здоровая конкуренция, ведь они ещё и являются друзьями. Они вместе ходят в рестораны, являются отличными парнями, что важно. Ребята готовы учиться, что также является позитивным моментом», — приводит слова Сафина Tennis World USA со ссылкой на шоу Tennis United.
Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
- 3 августа 2020
-
10:37
-
10:27
-
10:27
-
09:30
-
00:33
-
00:23
-
00:10
- 2 августа 2020
-
23:24
-
19:53
-
18:02
-
16:22
-
16:05
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
10:55
-
09:35
-
03:52
-
00:58
- 1 августа 2020
-
23:44
-
23:27
-
21:30
-
21:05
-
19:01
-
18:28
-
16:05
-
15:12
-
11:56
-
09:53
-
00:41
- 31 июля 2020
-
23:04
-
21:44
-
20:04
-
19:46
-
16:23