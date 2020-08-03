Сафин: между Медведевым, Рублёвым и Хачановым здоровая конкуренция

Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением о состоянии мужского тенниса в России. Сафин высоко оценил перспективы россиян, в настоящее время в топ-20 входят сразу три игрока из России: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

«Сейчас у нас три игрока в топ-20. И все они конкурируют друг с другом. Именно поэтому теннис в России сейчас так успешен.

У них здоровая конкуренция, ведь они ещё и являются друзьями. Они вместе ходят в рестораны, являются отличными парнями, что важно. Ребята готовы учиться, что также является позитивным моментом», — приводит слова Сафина Tennis World USA со ссылкой на шоу Tennis United.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.