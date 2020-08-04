АТР может отобрать у US Open рейтинговые очки

ATP может лишить Открытый чемпионат США рейтинговых очков. Это решение может быть вызвано тем, что организаторы US Open планируют ужесточить медицинский протокол турнира.

Как сообщает Marca, руководство турнира планирует дисквалифицировать всех игроков, у членов команды которых будет обнаружен коронавирус, АТР, в свою очередь, эту идею не поддерживает.

Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке и станет вторым турниром «Большого шлема» в текущем сезоне — из-за пандемии АТР и WTA успели провести только Открытый чемпионат Австралии: «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, Уимблдонский турнир — отменён. Ранее от участия в US Open 2020 года отказались Фабио Фоньини и Ник Кирьос.