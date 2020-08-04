Организаторы объявили об отмене турнира в Мадриде

Организаторы турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) официально объявили об отмене соревнований. Отмена турнира связана с пандемией коронавируса и сложностями международных поездок.
Изначально планировалось, что турнир состоится в начале мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Затем организаторы планировали провести его в сентябре перед «Ролан Гаррос». Теперь на даты проведения «Мастерса» в Мадриде, может быть, передвинут турнир в Кицбюэле (Австрия).
Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.
Несмотря на отмену ряда соревнований, организаторы US Open, по слухам, рассчитывают провести турнир. Так, на месте проведения соревнований уже укладываются корты.
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