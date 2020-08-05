Организаторы US Open добились прогресса в вопросе перелётов игроков из Европы в США

Организаторы US Open добились существенного прогресса в вопросе международных поездок игроков. Так, Американская ассоциация тенниса (USTA) вместе с руководством ATP, WTA и других теннисных организаций ведёт работу над тем, чтобы власти стран разрешили теннисистам путешествовать из Европы в США на турниры, сообщают французские СМИ.

Именно сложности поездок привели к тому, что многие известные игроки из Европы отказались ехать в США на US Open. Пока итоговый список участников турнира «Большого шлема» в США ещё формируется. Но очевидно, что состав участников по сравнению с прошлыми годами будет менее звёздным.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.