Шакил О’Нил: когда у меня возникают проблемы, я просто могу вспомнить о Винус и Серене

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил признался, что считает американскую теннисистку Винус Уильямс одной из любимых спортсменок. Также баскетболист назвал сестёр Уильямс примерами для подражания.

«Винус всегда была одной из моих любимых спортсменок. Она – леди, женщина, бизнесвумен, на такую женщину могут ориентироваться мои дочери. Когда у меня развивалась карьера, я смотрел на спортсменов в округе и думал, чей пример может мне помочь. Но затем я посмотрел на Винус. Она великолепна. Когда у меня возникают проблемы, я просто могу вспомнить о Винус и Серене», — цитирует О’Нила Tennis World USA.

40-летняя Винус Уильямс является бывшей первой ракеткой мира. За карьеру она выиграла семь турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 14 турниров «Большого шлема» в парном разряде.