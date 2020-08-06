Во время US Open в Европе будут проходить два турнира WTA

В Европе с 31 августа по 6 сентября будут проходить два турнира WTA 125K. Соревнования будут проводиться в одно и то же время с US Open.

В эти даты состоятся турниры в Пёрчах-Ам-Вёрте-Зе (Австрия) и Праге (Чехия). В основной сетке каждого турнира сыграет по 64 теннисистки.

Уже очевидно, что US Open в 2020 году будет проходить без многих ведущих теннисистов. От поездки в США уже отказалась первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В мужской сетке не сыграют испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. И если Федерер не поедет в США из-за травмы, то Надаль решил остаться в Испании из соображений безопасности.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».