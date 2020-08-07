Павлюченкова рассказала, как солист The Prodigy гладил её по плечу

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась интересными историями о Уимблдоне, на котором она дебютировала в 2007 году.
«Это особенные воспоминания. Уимблдон-2007 — мой первый турнир „Большого шлема“, я была ещё совсем молоденькой девушкой. Когда играла с 10-й ракеткой мира Даниэлой Гантуховой, очень волновалась.
Ещё мне запомнилась вечеринка, которую в 2011 году провёл WTA, это ежегодная практика. У меня есть друг Давид Кома — дизайнер, живёт в Лондоне, тогда он создал красивое платье специально для меня. На ту вечеринку мы пошли вместе — я, естественно, в его наряде из крокодиловой кожи. Мы общаемся, и вдруг я чувствую, что кто-то гладит меня по плечу, щупает материал платья. Оборачиваюсь — а там один из солистов The Prodigy Максим Реалити. Давид с детства от этой группы фанател, мы познакомились, разговорились.
А вообще, каждый год 3 июля я праздную день рождения на Уимблдоне — организаторы турнира всегда дарят мне праздничный торт. Обожаю Лондон, но, к сожалению, в этом году многие планы пришлось отменить», — рассказала Павлюченкова в интервью журналу L'Officiel Russia.
В 2020 году Уимблдон был отменён в связи с пандемией коронавируса.
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