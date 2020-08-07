«Не могу отвести от тебя глаз». Новак Джокович признался в любви жене Елене

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался в любви жене Елене. Супруги опубликовали совместное фото в горах: стоя в «ласточке", Елена и Новак касаются друг друга лбами.
«Ты слишком хороша, чтобы в это поверить… Не могу отвести от тебя глаз… Без преувеличения», — написал Джокович на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Новака Джоковича в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что Джокович может сняться с US Open, так как крайне недоволен некоторыми пунктами медицинского протокола, который будет действовать на турнире. В частности, уроженец Белграда не готов мириться с тем, что игрок будет дисквалифицирован с турнира при обнаружении коронавируса у любого из членов его команды. Однако тренировки Новак проводит на хардовом покрытии и даже заказал мячи, которые будут использоваться на американском мэйджоре.
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