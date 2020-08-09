Йоханна Конта нашла безопасный способ добраться до Нью-Йорка
Британская теннисистка Йоханна Конта нашла способ приехать в Нью-Йорк, максимально снизив риски заражения коронавирусом. Конта, посеянная под третьим номером на турнире в Лексингтоне (США), прилетела из Лондона прямым рейсом в Чикаго, а затем на арендованной машине доехала до Лексингтона. По окончании своего участия в турнире Йоханна вновь возьмёт напрокат автомобиль, чтобы вместе с командой добраться до Нью-Йорка.
Поездка Чикаго – Лексингтон продолжалась 5 часов, дорога в Нью-Йорк – 11 часов, но Конта считает, что таким образом обезопасит себя от заражения коронавирусом. Теннисистка считает, что опасность её здоровью более всего грозит в аэропортах, где большое скопление людей. Именно поэтому она предпочитает автомобиль.
Конта приступила к работе с бывшим тренером Шараповой
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