Компания Уилла Смита уладила спор о правах на фильм об отце Серены и Винус Уильямс

Продюсерская компания Overbrook Entertainment, владельцем которой является голливудский актёр Уилл Смит, добилась мирового соглашения в судебном процессе по поводу прав на фильм «Король Ричард», в основе которого лежит история жизни Ричарда Уильямса, отца Серены и Винус Уильямс, сообщает Film News.
Компания TW3 Entertainment and Power Move Multimedia утверждала, что приобрела эксклюзивные права на публикацию мемуаров Уильямса ещё в 2017 году и подала в суд на Overbrook Entertainment, которая ранее приступила к экранизации книги. В итоге стороны смогли уладить конфликт.
Ожидается, что фильм выйдет в 2021 году. Уилл Смит сыграет Ричарда Уильямса. Смит — номинант двух премий «Оскар», пятикратный номинант «Золотого глобуса», обладатель премии «Грэмми».
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