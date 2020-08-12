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«Не могу играть там, где 6 недель назад был госпиталь». Крейчикова снялась с US Open

«Не могу играть там, где 6 недель назад был госпиталь». Крейчикова снялась с US Open
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова сообщила о решении пропустить Открытый чемпионат США 2020 года.

«Думаю, я не была бы по-настоящему рада играть там, зная, что ещё шесть недель назад там был госпиталь. Там находились люди, которые были очень, очень больны», — приводит слова Крейчиковой журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере».

В конце марта в связи с пандемией коронавируса часть арены имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке была переоборудована под госпиталь. В середине мая медучреждение решили закрыть после того, как его покинул последний пациент.

24-летняя Крейчикова является двукратной победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде, двукратной чемпионкой соревнований Grand Slam в миксте.

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