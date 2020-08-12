Леся Цуренко намерена сняться с US Open, если не попадёт в основу
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала решение сняться с турнира в Праге. В матче второго круга она должна была сыграть с румынкой Аной Богдан.
«Причина отказа та же, что и была в Палермо, – это проблемы с левым ребром. В ходе турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки», — цитирует Цуренко «Большой теннис Украины».
Леся также рассказала о ближайших планах.
«Дальше буду ждать, попаду я в основу US Open или же буду играть на турнире WTA-125 в Праге. Точно ли я полечу в США? Однозначно пока сложно ответить. Будем смотреть по мере продвижения в заявочном списке», — сказала украинка.
Старт Открытого чемпионата США запланирован на 31 августа.
Обидчица Александровой снялась с турнира в Праге
- 12 августа 2020
-
16:47
-
15:34
-
14:10
-
13:14
-
12:55
-
12:37
-
11:45
-
10:44
-
09:14
-
00:30
- 11 августа 2020
-
23:47
-
22:11
-
21:16
-
20:43
-
18:29
-
17:40
-
16:04
-
15:35
-
14:31
-
13:32
-
13:04
-
12:59
-
11:27
-
10:21
-
09:05
-
09:03
-
03:19
-
00:23
- 10 августа 2020
-
22:36
-
21:10
-
20:52
-
20:32
-
18:31
-
18:25
-
16:35
Партнерский контент