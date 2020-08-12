Леся Цуренко намерена сняться с US Open, если не попадёт в основу

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала решение сняться с турнира в Праге. В матче второго круга она должна была сыграть с румынкой Аной Богдан.

«Причина отказа та же, что и была в Палермо, – это проблемы с левым ребром. В ходе турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки», — цитирует Цуренко «Большой теннис Украины».



Леся также рассказала о ближайших планах.



«Дальше буду ждать, попаду я в основу US Open или же буду играть на турнире WTA-125 в Праге. Точно ли я полечу в США? Однозначно пока сложно ответить. Будем смотреть по мере продвижения в заявочном списке», — сказала украинка.

Старт Открытого чемпионата США запланирован на 31 августа.