Даниил Медведев: готов к поездке в США
Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что отправится в США, где пройдут Western & Southern Open и US Open.
«Готов к поездке в США», — написал Медведев.
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.
Турнир категории «Мастерс» Western & Southern Open в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Вчера, 13 августа, об участии в американских турнирах сообщил россиянин Карен Хачанов.
В прошлом сезоне Даниил Медведев стал победителем четырёх турниров АТР. Также он вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В рейтинге ATP Медведев занимает пятую строчку.
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