Тарпищев: женский календарь Кубка Кремля не утверждён. Указаны те даты, которые мы хотим

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился подробностями проведения женского и мужского розыгрышей Кубка Кремля.
«Женский календарь ещё не утверждён. Даты на сайте — это те даты, которые мы хотим. Считаю, что даты самые оптимальные: турниры пройдут один за другим. Легче решить все вопросы, связанные с Роспотребнадзором, и выполнить особые требования женской профессиональной ассоциации. И для любителей спорта хорошо, когда два турнира идут подряд. Также никто не ущемлён с точки зрения календаря.
Что касается выбора стадиона, то где ещё можно провести? А больше и негде. Это единственная возможная база», — заявил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В 2019 году победителями Кубка Кремля стали россиянин Андрей Рублёв и швейцарка Белинда Бенчич.
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