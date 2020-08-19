Тарпищев: женский календарь Кубка Кремля не утверждён. Указаны те даты, которые мы хотим

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился подробностями проведения женского и мужского розыгрышей Кубка Кремля.



«Женский календарь ещё не утверждён. Даты на сайте — это те даты, которые мы хотим. Считаю, что даты самые оптимальные: турниры пройдут один за другим. Легче решить все вопросы, связанные с Роспотребнадзором, и выполнить особые требования женской профессиональной ассоциации. И для любителей спорта хорошо, когда два турнира идут подряд. Также никто не ущемлён с точки зрения календаря.



Что касается выбора стадиона, то где ещё можно провести? А больше и негде. Это единственная возможная база», — заявил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



В 2019 году победителями Кубка Кремля стали россиянин Андрей Рублёв и швейцарка Белинда Бенчич.

Кубок Кремля пройдёт в манеже ЦСКА. Женский турнир начнётся через неделю после мужского