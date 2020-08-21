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Петра Квитова попала на обложку журнала Marianne

Петра Квитова попала на обложку журнала Marianne
Теннис / WTA 0

Двукратная победительница Уимблдона (2011 и 2014 годы), шестикратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной команды Чехии, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Петра Квитова приняла участие в фотосессии для чешского журнала Marianne.

Фото доступны в «инстаграме» Петры Квитовой.

Петра вошла в состав участниц турнира Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Петра, посеянная под шестым номером, стартовый раунд соревнований пропускает. Её первой соперницей будет либо соотечественница Мари Боузкова, либо победительница квалификации.

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем

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