Петра Квитова попала на обложку журнала Marianne
Двукратная победительница Уимблдона (2011 и 2014 годы), шестикратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной команды Чехии, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Петра Квитова приняла участие в фотосессии для чешского журнала Marianne.
Фото доступны в «инстаграме» Петры Квитовой.
Петра вошла в состав участниц турнира Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Петра, посеянная под шестым номером, стартовый раунд соревнований пропускает. Её первой соперницей будет либо соотечественница Мари Боузкова, либо победительница квалификации.
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