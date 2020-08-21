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Младенович, играя в баскетбол в «пузыре», выполнила шесть попаданий подряд в кольцо

Младенович, играя в баскетбол в «пузыре», выполнила шесть попаданий подряд в кольцо
Теннис / US Open 2020 0

Французская теннисистка Кристина Младенович поразвлекалась во время подготовки к «Мастерсу» в Цинциннати и Открытому чемпионату США. На своей странице в «Твиттере» она опубликовала видео, на котором бросает мяч в баскетбольное кольцо.

Действие происходит в «пузыре» — на изолированной территории, где теннисисты проведут всё время до окончания US Open.

Кристина здорово обращается даже с баскетбольным мячом — теннисистка поразила цель шесть раз подряд.

«Сегодняшняя разминка была весёлой. Наслаждаюсь жизнью в „пузыре“, — подписала ролик Младенович.

В настоящее время 27-летняя Младенович является 43-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 13 матчей, в которых добилась шести побед.

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