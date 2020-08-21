Калинская вышла в основную сетку турнира в Цинциннати, Касаткина проиграла Макхэйл

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в основную сетку турнира в Цинциннати, который из-за пандемии коронавируса был перенесён в Нью-Йорк. В финальном раунде квалификации Калинская нанесла поражение румынке Соране Кырстя со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Калинская ни разу не подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Кырстя подала один эйс, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала два брейка.

Россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова завершили соревнования. В финале квалификации Касаткина за 1 час 33 минуты уступила американке Кристине Макхэйл со счётом 3:6, 5:7, а Самсонова проиграла представительнице США Джессике Пегуле — 3:6, 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.