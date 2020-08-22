Дарья Касаткина сыграет на турнире в Цинциннати в качестве лаки лузера

Российская теннисистка Дарья Касаткина получила возможность сыграть в основной сетке турнира категории Premier в Цинциннати в качестве лаки лузера. В финале квалификации Касаткина за 1 час 33 минуты уступила американке Кристине Макхэйл со счётом 3:6, 5:7. В первом круге россиянка встретится с представительницей Эстонии Анетт Контавейт, получившей от организаторов 12-й номер посева.
Преодолевшая отборочный турнир Анна Калинская в первом матче основной сетки сыграет с чешкой Мари Боузковой. Сильнейшая в этой паре во втором круге встретится с шестой сеяной Петрой Квитовой из Чехии. Первой соперницей Веры Звонарёвой станет полька Магда Линетт.
Напомним, что Вероника Кудерметова в первом круге встретится с Айлой Томлянович из Австралии, а Екатерина Александрова сыграет с девятой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Матчи основной сетки соревнований пройдут в Нью-Йорке, куда из-за пандемии коронавируса перенесён турнир, с 22 по 28 августа.
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
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