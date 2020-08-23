Хачанов уверенно обыграл Бублика на старте «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён в Нью-Йорке. В стартовом матче 11-й сеяный Хачанов нанёс поражение представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Хачанов 7 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Бублик подал 6 эйсов, один раз ошибся на подаче и не создал ни одной возможности, чтобы взять подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Хачанов сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.