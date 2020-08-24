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Кудерметова обыграла Плишкову и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Кудерметова обыграла Плишкову и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати состоялся матч второго круга между россиянкой Вероникой Кудерметовой и третьей ракеткой мира, чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Для победы Кудерметовой понадобилось два сета — 7:5; 6:4.

Кудерметова четыре раза подала навылет, выиграла 85 очков, 73% первых подач и 54% вторых подач, также на её счету 4 эйса. Плишкова 11 раз подала навылет, выиграла 74 очка, 73% первых подач и 31% вторых подач. В 1/8 финала турнира Кудерметова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) — Элиза Мертенс (Бельгия). Высшее достижение Кудерметовой — третий раунд «Ролан Гаррос» в 2019 году.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 2-й круг
24 августа 2020, понедельник. 01:15 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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