Кудерметова обыграла Плишкову и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати состоялся матч второго круга между россиянкой Вероникой Кудерметовой и третьей ракеткой мира, чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Для победы Кудерметовой понадобилось два сета — 7:5; 6:4.
Кудерметова четыре раза подала навылет, выиграла 85 очков, 73% первых подач и 54% вторых подач, также на её счету 4 эйса. Плишкова 11 раз подала навылет, выиграла 74 очка, 73% первых подач и 31% вторых подач. В 1/8 финала турнира Кудерметова сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) — Элиза Мертенс (Бельгия). Высшее достижение Кудерметовой — третий раунд «Ролан Гаррос» в 2019 году.
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